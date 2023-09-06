МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 0,11% с 0,03% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,76%, свидетельствуют данные Росстата. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

"За период с 29 августа по 4 сентября 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала сентября – 100,06%, с начала года – 103,76%", — говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, на неделе с 29 августа по 4 сентября снижение цен на плодоовощную продукцию продолжило замедляться — в среднем они подешевели на 1,3% после снижения на 2,7% на прошлой отчетной неделе. В том числе капуста подешевела на 11,1%, лук – на 6,8%, морковь – на 5,7%, картофель – на 4,6%, свекла – на 3,4%, помидоры и яблоки – на 1,1%. В то же время рост цен на огурцы и бананы продолжил ускоряться — они подорожали на 6% и 3,8% соответственно (4,8% и 3% на минувшей отчетной неделе).

Среди продуктов (за исключением овощей и фруктов) подешевели: макаронные изделия – на 0,4%, мороженая рыба, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар и мука – на 0,2%, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, молоко и творог – на 0,1%. Подорожало сильнее всего мясо кур — на 1,5%. Подсолнечное масло выросло в цене на отчетной неделе на 1%, полукопченые и варено-копченые колбасы – на 0,7%, вареные колбасы, яйца и рис – на 0,6%, соль – на 0,4%, сосиски, сардельки, чай и пшено – на 0,3%, говядина, свинина, баранина, овощные консервы для детского питания – на 0,2%, маргарин, сметана, сыры, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, гречка – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали хозяйственное мыло — на 0,2%, стиральные порошки и пеленки для новорожденных — на 0,1%. Цены на туалетную бумагу снизились на 0,3%, зубные пасты – на 0,2%, туалетное мыло, зубные щетки и спички – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на мужские футболки и кроссовки — на 0,5%, детские спортивные костюмы – на 0,3%, детские джинсы и кроссовки — на 0,2% и 0,1% соответственно.

Касаемо инфляции в годовом выражении, Минэкономразвития зафиксировало ускорение до 5,19% на 4 сентября с 5,03% неделей ранее.

Авторы обзора указывают, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен увеличились (0,12%) при замедлении дефляции на плодоовощную продукцию (минус 1,30%) и сохраняющемся росте цен на остальные продукты питания (0,24%).

"В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,41% за счет возобновления удорожания электро- и бытовых приборов, а также увеличения темпов роста цен на легковые автомобили и бензин. В секторе услуг цены продолжили снижаться (минус 0,28%) на фоне сохраняющегося удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", — отмечают в министерстве.

Во вторник заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин говорил, что инфляция в России складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%. При этом ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем.

Электропылесосы на отчетной неделе подешевели на 0,4%, тогда как смартфоны и телевизоры подорожали — на 0,4% и 0,3% соответственно. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 29 августа по 4 сентября выросла на 1,04%, иностранного — на 0,25%. Бензин подорожал на 0,54%, дизельное топливо – на 1,25%.

На неделе с 29 августа по 4 сентября зафиксирован рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, аллохол вырос в цене на 1,2%, анальгин и корвалол — на 0,7%, препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,5%, мазь "Левомеколь" — на 0,4%. При этом противовирусный препарат "Эргоферон" подешевел на 0,5%, валидол – на 0,2%, поливитамины и комбинированные анальгетики — на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 4,9%.