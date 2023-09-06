МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России подскочила за неделю с 28 августа по 4 сентября на 1,2%, или 74 копейки, — до 61,58 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива выросла на 1,35%, или 81 копейку, до 60,84 рубля за литр.

Средняя цена бензина за неделю с 28 августа по 4 сентября ускорила темпы роста: за неделю поднялась на 0,5% — до 54,83 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подорожал на 0,5%, или 25 копеек, — до 50,67 рубля, Аи-95 — на 0,56%, или 31 копейку, до 55,38 рубля, Аи-98 — на 0,57%, или 38 копеек, до 66,9 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,11%.

Рост цен на бензин за неделю был зафиксирован в 79 субъектах РФ. Сильнее всего он подорожал в Чеченской Республике — на 4,8%. В Москве и Санкт-Петербурге за период с 28 августа по 4 сентября цены на бензин выросли на 0,2% и 0,5% соответственно.

Производство бензина в России за отчетную неделю сократилось на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей — до 834,4 тысячи тонн. Производство дизтоплива сократилось на 1,2%, до 1,698 миллиона тонн.

С начала года к 4 сентября средняя стоимость бензина увеличилась на 7,7%. В частности, Аи-92 прибавил 7,4%, Аи-95 подорожал на 7,7%, а Аи-98 — на 8,4%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 5,5%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,76%.

В России принят закон о "донастройке" топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Документ корректирует механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.