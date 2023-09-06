МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Сахар в РФ на неделе с 29 августа по 4 сентября начал дешеветь, темп роста цен на свинину резко замедлился, но при этом огурцы продолжают заметно дорожать, следует из данных Росстата. Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России

Цена на сахар в РФ на неделе с 29 августа по 4 сентября снизилась на 0,25%, впервые с февраля текущего года (последний раз снижение цен на сахар в текущем году статведомство фиксировало на неделе с 7 по 13 февраля — минус 0,24%). С начала года по 4 сентября сахар в РФ подорожал на 18,82%.

Свинина на неделе с 29 августа по 4 сентября подорожала на 0,21%, мясо кур в среднем выросло в цене на 1,53%; неделей ранее, с 22 по 28 августа, прирост составлял 1,26% и 1,46%, с начала года по 4 сентября цены на эти продукты выросли на 8,91% и на 19,63% соответственно. Рост цен на мясо птицы в РФ носит сезонный характер, традиционный для летнего периода, с сентября ожидается снижение цен, заявляли в конце августа в пресс-службе Минсельхоза РФ, комментируя подорожание свинины и мяса кур.

Плодоовощная продукция продолжает дешеветь, хотя темпы снижения цен замедляются — минус 1,3% на отчетной неделе против 2,7% неделей ранее. Заметным исключением продолжают оставаться огурцы, рост цен на них продолжается третью неделю: плюс 6,02% на отчетной неделе, плюс 4,77% — на предыдущей, плюс 3,31% — на неделе с 15 по 21 августа. С начала года по 4 сентября цена на свежие огурцы в РФ упала на 39,38%.

Причина роста цен на огурцы по всей цепочке, от производителя до ритейла — сокращение урожайности из-за очень жаркого лета и стоимости работ по сбору урожая, поэтому в дальнейшем цены на них не должны быть ниже, прокомментировали ранее в Плодовоощном союзе. Между тем, по данным статведомства, цена на капусту снизилась за неделю с 29 августа по 4 сентября на 11,15%, лук стал дешевле на 6,79%, морковь – на 5,69%, картофель и свекла – на 4,65% и на 3,42%, помидоры и яблоки – на 1,1% и на 1,12%.

Цена на гречку выросла — на 0,14% на отчетной неделе против снижения до этого на 0,27%; с начала года гречневая крупа в РФ подешевела на 18,92%. Рис стал дороже на 0,62%, пшенная крупа — на 0,33% (неделей ранее цены на эти крупы выросли на 0,62% и на 0,29%). С начала года по 4 сентября рис в РФ подорожал на 3,58%, пшенная крупа подешевела на 1,16%.

Подсолнечное масло на отчетной неделе тоже заметно прибавило в цене — 0,95% (на неделе до этого — 0,07%), но с начала года — подешевело — на 4,03%. Цена на куриное яйцо выросла на 0,58% на отчетной неделе, на 0,19% — на предыдущей, а с начала года по 4 сентября — снизилась на 2,07%.