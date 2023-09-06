МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 10% после сообщения о сдвиге забастовок на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии, до 344 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Росстат зафиксировал подорожание дизеля на АЗС в России за неделю

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 386,2 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в среду составил 387,3 доллара (+1,1%), ценовой минимум – 341,2 доллара (-10,9%). Последние фьючерсы торговались по 344,2 доллара (-10,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 382,9 доллара за тысячу кубометров.

В среду цены на газ резко ускорили снижение после того, как агентство Рейтер со ссылкой на неназванных представителей профсоюза Offshore Alliance сообщило, что работники СПГ-предприятий Gorgon и Wheatstone американской нефтегазовой компании Chevron перенесут начало забастовки на пятницу, 8 сентября, с 7 сентября.

Цены на газ в Европе колебались на фоне слабого спроса, высокого — более 93% — уровня запасов в ПХГ и ожиданий начала забастовок на австралийских заводах СПГ в ближайшие дни.

Ранее Рейтер сообщал, что в Австралии работа СПГ-предприятий Gorgon и Wheatstone компании Chevron может кратковременно приостанавливаться с 7 сентября из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по TTF в августе выросла до 395 долларов, а по итогам лета составила 365 долларов. При этом в августе прошлого года цена немного превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.