МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна, скоро будут прорабатывать технические детали, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Газпром" не согласен с Молдавией, занизившей долг по газу в 82 раза

"Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", — сказал он журналистам.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи после годичного перерыва и обсудили ряд вопросов, включая зерновую сделку. Путин заявил, что Россия скоро бесплатно отправит зерно шести странам Африки. Глава Турции ответил, что готов содействовать и надеется на совместную доставку продовольствия африканским странам.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. Россия будет готова возобновить зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, также сообщил в понедельник Путин.