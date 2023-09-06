МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Уровень бедности в России снизился благодаря росту номинальной зарплаты во втором квартале 2023 года на 115,3% и низкой безработице, сообщила пресс-служба Минтруда. Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России

"Наибольший вклад в благосостояние семей вносят трудовые доходы. Традиционно их доля наиболее значительна в структуре доходов населения. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций во втором квартале 2023 года составил 115,3% относительно уровня аналогичного периода прошлого года. Одновременно мы фиксируем рекордно низкую безработицу и рост вовлеченности в занятость. Таким образом, мы видим и рост численности работающего населения, и увеличение трудовых доходов, что сказывается на уровне бедности трудоспособного населения", — цитирует гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина пресс-служба министерства.

По его словам, существенное влияние на снижение уровня бедности оказывает социальная поддержка. Более экономически уязвимыми являются семьи, в составе которых есть неработающие граждане.

Платыгин также напомнил, что 1 января 2023 года введено единое пособие — от момента ожидания ребенка до его 17-летия находящиеся в трудной финансовой ситуации семьи могут получать до одного прожиточного минимума на каждого ребенка или одного прожиточного минимума трудоспособного, если речь идет о беременной женщине. То есть если собственные доходы не позволяют преодолеть границу бедности, государство выделяет помощь на каждого ребенка.

"В целом среднедушевые денежные доходы населения по итогам II квартала 2023 года составили 47 798 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2%, реальные денежные доходы населения увеличились во II квартале 2023 года на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года", — уточняется в сообщении.