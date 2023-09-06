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ЦБ прогнозирует прибыль российских банков выше уровня рекордного 2021 года
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Банк России ожидает прибыль банков в 2023 году выше уровня рекордного 2021 года, когда сектор заработал 2,4 триллиона рублей, несмотря на рост ключевой ставки и высокие резервы по... ПРАЙМ, 06.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, прибыль банков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банк России ожидает прибыль банков в 2023 году выше уровня рекордного 2021 года, когда сектор заработал 2,4 триллиона рублей, несмотря на рост ключевой ставки и высокие резервы по кредитам, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Ожидается, что за 2023 год прибыль превысит уровень 2021 года (2,4 триллиона рублей), несмотря на рост ключевой ставки и более высокие резервы по корпоративным кредитам", — говорится в сообщении.
ЦБ указал, что за второй квартал 2023 года банки заработали 0,8 триллиона рублей прибыли (за первое полугодие — 1,7 триллиона рублей) благодаря расширению объемов бизнеса, высокой марже, а также валютной переоценке.