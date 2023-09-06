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В ЦБ заметили признаки перегрева рынка ипотеки
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Темпы роста ипотеки в России во втором квартале 2023 года ускорились до 7% с 4,2% в первом квартале, что свидетельствует о признаках его перегрева, говорится в аналитическом... ПРАЙМ, 06.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, ипотека, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России во втором квартале 2023 года ускорились до 7% с 4,2% в первом квартале, что свидетельствует о признаках его перегрева, говорится в аналитическом обзоре банковского сектора от Банка России.
"Ипотека демонстрирует признаки перегрева: в 2к23 темпы роста существенно ускорились по сравнению с 1к23 (до +7,0 с +4,2%), почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года (+7,2% в 4к22)", — сказано в документе.
Отмечается, что одной из причин такого ускорения "стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля".
Во втором квартале было выдано ипотеки на 1,8 триллиона рублей, что на 39% выше первого квартала.
"Более активно росли выдачи в сегменте готового жилья… которые во втором квартале 2023 года достигли 1,1 триллиона рублей. (+46% к первому кварталу 2023 года). Выдачи ипотеки на строящееся жилье (ДДУ), практически полностью обеспеченные господдержкой, составили 0,6 трлн руб. (+29%)", — добавили в ЦБ.