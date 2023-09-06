МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды снижением после скачка цен на нефть во вторник, который спровоцировал беспокойство рынков относительно инфляции в мире, следует из данных торгов и комментария аналитика. Цены на нефть колеблются на сомнениях инвесторов

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,16%, до 7 426,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,84%, до 7 194,09 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 15 741,37 пункта.

В ходе вторника стоимость нефти марки Brent впервые с ноября прошлого года превысила 91 доллар за баррель на фоне сообщений о продлениях сокращения добычи — Саудовской Аравией и экспорта — Россией. По словам аналитиков, это способствовало появлению новой волны беспокойства за ускорение инфляции.

"ОПЕК+ спровоцировал новые и усиленные опасения ускорения инфляции в мире, которая только начала замедляться", — цитирует агентство Франс Пресс главу deVere Group Найджела Грина (Nigel Green).

Европейские инвесторы также оценивали макростатистику. Розничные продажи в еврозоне в месячном выражении снизились на 0,2% в июле после роста на 0,2% в июне, ожидалось снижение на 0,1%. В годовом исчислении показатель уменьшился на 1%, как и месяцем ранее, прогноз предполагал снижение на 1,2%.