МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Экономическая активность в США в июле и августе выросла умеренно по сравнению с предыдущим отчетом, который охватывал период от мая до июля, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Saudi Aramco изменила цены на нефть для Азии и США, пишет СМИ

"По данным контактов из большинства округов, в июле и августе экономический рост был умеренным", — говорится в документе.

Рост потребительских расходов в целом продемонстрировал замедление в большинстве округов, отмечается в докладе. В некоторых округах источники отметили вероятность того, что потребители начали полагаться на заемные средства для поддержания расходов. При этом расходы на туризм оказались сильнее ожиданий из-за спроса на туристические поездки в результате пандемии.

В промышленности источники сообщили об улучшении ситуации с задержкой в цепочках поставок в некоторых округах, а собеседники в банковском секторе неоднозначно оценили рост спроса на кредиты. В то же время активность в энергетической сфере в основном не изменилась.

Источники отмечают, что рост занятости по стране был незначительным, при этом в большинстве округов отметили сохранение спроса на рабочую силу из-за ограниченного числа квалифицированных работников. Многие собеседники ожидают роста заработной платы во второй половине года, однако почти во всех округах отметили, что он замедлится в ближайшей перспективе.

Большинство округов отметило общее замедление роста цен, особенно в секторе промышленности и потребительских товаров. Тем не менее, в некоторых округах собеседники отметили резкое увеличение стоимости страхования имущества.