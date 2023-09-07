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https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841680235.html
В МИД прокомментировали идею США направить изъятые в России активы ВСУ
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал "воровством" инициативу США отправить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. Об этом он заявил в интервью... ПРАЙМ, 07.09.2023
экономика, новости, санкции, россия, сша, мид, сергей рябков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БИШКЕК, 7 сен — ПРАЙМ. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал "воровством" инициативу США отправить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. Об этом он заявил в интервью журналистам в Бишкеке.
"Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение", — сказал дипломат.
Рябков заключил, что подобные устремления Америки являются напоминанием всем экономическим партнерам о том, что вести дела с этой страной — большая авантюра.
Данная инициатива была недавно предложена государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Он заявил во время визита в столицу Украины, что США предоставят стране дополнительную помощь в один миллиард долларов, из которых 665 миллионов — на военные расходы.