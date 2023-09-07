БИШКЕК, 7 сен — ПРАЙМ. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал "воровством" инициативу США отправить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. Об этом он заявил в интервью журналистам в Бишкеке. МИД прокомментировал заявления Минска о приоритетной заявке в БРИКС

"Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение", — сказал дипломат.

Рябков заключил, что подобные устремления Америки являются напоминанием всем экономическим партнерам о том, что вести дела с этой страной — большая авантюра.

Данная инициатива была недавно предложена государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Он заявил во время визита в столицу Украины, что США предоставят стране дополнительную помощь в один миллиард долларов, из которых 665 миллионов — на военные расходы.