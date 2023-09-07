МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. После распада СССР российский рынок стал для итальянского экспорта новым рубежом, однако санкции ЕС негативно повлияли на итальянских предпринимателей, и не только на тех, кто занимается предметами роскоши и представляет индустрию моды, сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano. Европе пришлось пересмотреть планы в отношении замороженных активов России

Последствия введенных антироссийских санкций оказались тяжелыми для Италии: сокращение экспорта, импорта дешевого сырья и высокий уровень инфляции. Все это не может не беспокоить итальянских предпринимателей, сообщается в статье.

По информации Института внешней торговли Италии, общий объем экспорта страны за два года сократился на 35%. И это вполне объяснимо, ведь в условиях многочисленных пакетов санкций этот показатель мог лишь снизиться, но никак не наоборот.

Однако этим не ограничивается перечень препятствий для итальянской экономики. Страна столкнулась с большими трудностями в организации поставок, экспорта своей продукции не только в Россию, но и в соседние страны, что объясняется растущим уровнем инфляции во всем регионе. Больше всего усугубилась ситуация на рынках энергоносителей, сельскохозяйственной продукции, металлов.

"Обострение напряженности на рынках этих товаров связано с тем, что Россия, Украина и Белоруссия являются одними из основных мировых поставщиков в данных сферах", — заявила директор Центра итальянской политики при Королевском колледже в Лондоне Лейла Симона Талани.

Более того, автор статьи отмечает, что зашкаливающий уровень инфляции как в Италии, так и во всем Евросоюзе привел к повышению ставок ЕЦБ и вследствие к снижение инвестиционной активности, что стало ключевой причиной для падения ВВП Италии.

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