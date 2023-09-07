МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ВВП еврозоны, по третей, окончательной оценке, во втором квартале 2023 года вырос в годовом выражении на 0,5%, а в квартальном — на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Германия спрогнозировала снижение ВВП на 0,2 процента

Предварительная и промежуточная оценки предполагали рост показателей на 0,6% и 0,3% соответственно.За первый квартал рост ВВП еврозоны составил в годовом выражении 1,1%, в квартальном выражении — 0,1%.

В свою очередь совокупный ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по третьей оценке, вырос на 0,4% в годовом выражении, а в квартальном — продемонстрировал нулевую динамику. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,1%, а квартальный — на 0,2%.

В квартальном выражении наиболее заметный рост наблюдался в Литве (+2,9%), Словении (+1,4%) и Греции (+1,3%), а самое сильное снижение было зафиксировано в Польше (-2,2%), Швеции (-0,8%) и Австрии (-0,7%).