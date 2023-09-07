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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841681425.html
Банк Англии отметил снижение инфляционных ожиданий британских компаний
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Банк Англии опубликовал в четверг результаты опроса, которые показали, что британские компании понизили инфляционные ожидания на ближайший год и прогнозы повышения своих цен... ПРАЙМ, 07.09.2023
экономика, новости, великобритания, цб, инфляционные ожидания
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Банк Англии опубликовал в четверг результаты опроса, которые показали, что британские компании понизили инфляционные ожидания на ближайший год и прогнозы повышения своих цен.
Опрошенные в августе компании сообщили, что в ближайший год, вероятно, поднимут цены на 4,9%. Это на 0,5 процентного пункта меньше, чем они прогнозировали в июле.
Что касается инфляционных ожиданий, то компании полагают, что через год потребительские цены вырастут на 4,8%, тогда как в июле оценивали их рост в 5,4%.
Ожидания, связанные с ростом зарплат, в августе не изменились. По мнению компаний, через год зарплаты вырастут на 5,0%.