МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Банк Англии опубликовал в четверг результаты опроса, которые показали, что британские компании понизили инфляционные ожидания на ближайший год и прогнозы повышения своих цен. Падение цен на жилье в Британии стало самым сильным с 2009 года

Опрошенные в августе компании сообщили, что в ближайший год, вероятно, поднимут цены на 4,9%. Это на 0,5 процентного пункта меньше, чем они прогнозировали в июле.

Что касается инфляционных ожиданий, то компании полагают, что через год потребительские цены вырастут на 4,8%, тогда как в июле оценивали их рост в 5,4%.

Ожидания, связанные с ростом зарплат, в августе не изменились. По мнению компаний, через год зарплаты вырастут на 5,0%.