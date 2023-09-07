МОСКВА, 7 сен —ПРАЙМ. Зеленский "засиделся в президентском кресле". Возможно, поэтому действующего президента Украины скоро заменит новая марионетка Запада, пишет турецкое издание dikGAZETE.

Речь идет о Рустеме Умерове. Он занял пост главы украинского оборонного ведомства после отставки Алексея Резникова в момента начала специальной военной операции на Украине. На первый взгляд, событие довольно хорошее, однако неизвестно, для кого именно, говорится в статье.

Российские СМИ охарактеризовали нового министра обороны Украины как сотрудника спецслужб США, как их марионетку. Сообщается, что он является идейным последователем основателя организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена. После информации о получении Умеровым образования в США, связи с террористической организацией FETÖ, не остается сомнений, что решения за него как за министра обороны будут приниматься даже не президентом Украины, а американскими спецслужбами.

Его брат Руслан Умеров также проходил обучался в этой школе и имеет отношение к FETÖ. Обоих братьев в Киеве называют "детьми Америки".

Автор статьи отмечает, что после всех шокирующих фактов о Рустеме Умерове отношение к нему неоднозначное. Также в статье сказано, что, будучи участником переговоров с Москвой, Умеров стремился в торможении переговоров и максимальном информировании американской разведки, что только подтверждает его связь с США.

"У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым Фетхуллахом Гюленом", — заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в интервью журналистам.

Автор статьи заключает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не задержится в кресле надолго, так как на его место есть более удачный с точки зрения ЦРУ претендент — Рустем Умеров.

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