МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. У России появился еще один новый союзник, и речь идет о КНДР. Сближение будет выгодно обеим сторонам, так как у Северной Кореи есть то, что так необходимо России на Украине, а Москва может предоставить "другу" то, чего остро не хватает ему. Это взаимодействие очень тревожит Запад, пишет чешская газета Lidovky. В Турции рассказали, кто скоро заменит Зеленского на посту президента

С момента начала Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине он практически перестал контактировать со странами Запада. Поэтому президенту России приходится искать новых союзников, сообщается в статье.

На этот раз настал черед лидера КНДР Ким Чен Ына, и сотрудничество Москвы с Пхеньяном может быть выгодным для обеих сторон. Россия может получить новое вооружение, которое ей необходимо на Украине, в то время как Северная Корея заинтересована в продовольствии и современных технологий. По информации The New York Times, лидеры двух стран вскоре могут встретиться лично, и эта встреча станет подходящим моментом для обсуждения потенциального сотрудничества.

По данным администрации США, Путин обратился к лидеру КНДР еще несколько недель назад. Предполагается, что Северная Корея обладает внушительным запасом боеприпасов разных калибров. Взамен же Ким Чен Ын попросил продовольственную помощь, новейшие технологии в целях развития корейской спутниковой программы.

Автор статьи отмечает, что не исключен факт того, что США специально раскрыли возможных визит Ким Чен Ына в Россию для того, чтобы он отказался от этой поездки, ведь северокорейские лидеры всегда путешествовали в тайне из соображений безопасности.

Интерес КНДР к сотрудничеству с Россией также подтвердил и министр обороны России Сергей Шойгу, недавно нанесший визит в Пхеньян по случае годовщины окончания Корейской войны 1953 года.

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