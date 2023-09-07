МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российские авиакомпании, по предварительным оценкам, в январе-августе 2023 года увеличили перевозки пассажиров на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 70,8 миллиона человек, сообщила Росавиация. Генпрокуратура будет следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин для мониторинга реализации программы развития авиаперевозок провел совещание с ведущими российскими авиакомпаниями. Там в том числе обсуждались итоги перевозок в летний сезон 2023 года.

"Рассмотрели меры, принимаемые авиакомпаниями для достижения целевого показателя. По предварительным оценкам, по итогам восьми месяцев 2023 года российские авиакомпании перевезли 70,8 миллиона пассажиров, что на 12% больше чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении Росавиации в четверг.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек. Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращение показателя на досанкционный уровень, сообщал в июле текущего года глава ведомства Александр Нерадько. В 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек.

Минтранс РФ в 2023 году ожидает пассажиропоток свыше 101 миллиона человек.