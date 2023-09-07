2023-09-07T14:10:00+03:00
2023-09-07T14:43:08+03:00
2023-09-07T14:10:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841683189.html
Российские авиакомпании за 8 месяцев увеличили перевозки пассажиров
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские авиакомпании, по предварительным оценкам, в январе-августе 2023 года увеличили перевозки пассажиров на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до... ПРАЙМ, 07.09.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, авиация
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/43/841424321.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/43/841424321.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/43/841424320.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/43/841424320.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/43/841424307.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/43/841424307.jpg
https://1prime.ru/society/20230707/841028616.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российские авиакомпании, по предварительным оценкам, в январе-августе 2023 года увеличили перевозки пассажиров на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 70,8 миллиона человек, сообщила Росавиация.
Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин для мониторинга реализации программы развития авиаперевозок провел совещание с ведущими российскими авиакомпаниями. Там в том числе обсуждались итоги перевозок в летний сезон 2023 года.
"Рассмотрели меры, принимаемые авиакомпаниями для достижения целевого показателя. По предварительным оценкам, по итогам восьми месяцев 2023 года российские авиакомпании перевезли 70,8 миллиона пассажиров, что на 12% больше чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении Росавиации в четверг.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек. Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращение показателя на досанкционный уровень, сообщал в июле текущего года глава ведомства Александр Нерадько. В 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек.
Минтранс РФ в 2023 году ожидает пассажиропоток свыше 101 миллиона человек.