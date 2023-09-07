МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российские авиакомпании находятся в высокой степени готовности к полетам в зимний сезон ИАТА, дефицита парка для перевозок по турнаправлениям, по их заявлениям, нет, говорится в сообщении Росавиации. Российские авиакомпании за 8 месяцев увеличили перевозки пассажиров

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин провел совещание с ведущими российскими авиакомпаниями. Там, в том числе, обсуждались перспективы операционной деятельности авиакомпаний в предстоящий зимний сезон ИАТА 2023/2024. Представители авиакомпании проинформировали о проводимой работе по подготовке к нему.

"В настоящее время ведется работа по получению соответствующих разрешений со стороны авиационных властей иностранных государств и подтверждения слотов в аэропортах. Готовность российских авиакомпаний к осуществлению полетов в зимний сезон высокая, большинство их них уже приступило к продаже авиаперевозок. По оценкам авиакомпаний, дефицит провозных емкостей для обеспечения туристических направлений в предстоящем сезоне расписания ИАТА отсутствует", — говорится в сообщении Росавиации.

Зимнее расписание Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association, ИАТА) начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.