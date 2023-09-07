МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном стремится усилить давление ЕС на ОАЭ из-за подозрений в якобы содействии страны в обходе антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. СМИ: большинство стран ЕС выступили против запрета на ввоз зерна с Украины

"Высокопоставленное официальное лицо Европейского союза намерено, как ожидается, усилить давление на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы пресечь экспорт попавших под санкции товаров в Россию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фон дер Ляйен в ходе встречи с президентом ОАЭ в четверг, предположительно, планировала потребовать от Абу-Даби не участвовать в якобы обходе санкций на фоне сообщений о том, что ОАЭ стали одной из стран, которые нарастили импорт ряда технологий из Европы и США за последние полтора года, а также являются популярным направлением у российских туристов и бизнесменов. Источники агентства заявили, что глава ЕК может попросить президента ОАЭ больше сотрудничать и быть более конструктивным в этом вопросе. В качестве одного из первых шагов в ЕС хотели бы, чтобы ОАЭ предоставляло больше информации о своей торговле, добавляет агентство.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что США, Британия и ЕС планируют оказать давление на ОАЭ, чтобы те прекратили поставки товаров в РФ, которые якобы могут оказать помощь Москве в конфликте на Украине.

Страны-партнеры России оказались под давлением со стороны Запада, который ввел экономические санкции против Москвы в связи с началом российской военной операции против Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.