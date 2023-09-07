МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача — поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Ее главная задача — поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции", — сказал он на заседании кабмина.

Мероприятия госпрограммы направлены на максимально возможное устранение потерь и увеличение полезного отпуска тепла и электричества при их производстве, передаче и потреблении во всех отраслях.