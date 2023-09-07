2023-09-07T15:10:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841683676.html
Правительство утвердило комплексную программу энергосбережения
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Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача — поэтапное сокращение в России более чем на... ПРАЙМ, 07.09.2023
экономика, новости, россия, энергосбережение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача — поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Ее главная задача — поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции", — сказал он на заседании кабмина.
Мероприятия госпрограммы направлены на максимально возможное устранение потерь и увеличение полезного отпуска тепла и электричества при их производстве, передаче и потреблении во всех отраслях.