МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell заключила контракт на 15 лет о приобретении солнечной электроэнергии с крупнейшего проекта в Германии, согласившись продавать часть мощностей Microsoft, говорится в сообщении Shell. Германия спрогнозировала снижение ВВП на 0,2 процента

"Shell Energy Europe Limited подписала 15-летнее соглашение о покупке энергии с Hansainvest Real Assets, чтобы обеспечить мощность в 600 мегаватт (МВт) на крупнейшем в Германии солнечном проекте", — говорится в сообщении.

"Shell Energy Europe отдельно договорилась о продаже 323 МВт вырабатываемой солнечной электроэнергии корпорации Microsoft", — уточняется там.

Witznitz Energy Park, подконтрольный Hansainvest Real Assets, строится компанией Move On Energy на месте бывшей угольной шахты недалеко от Лейпцига. Ожидается, что вырабатывать энергию он начнет к концу текущего года, сказано в релизе.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.