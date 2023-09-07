2023-09-07T15:36:46+03:00
2023-09-07T15:36:46+03:00
2023-09-07T15:36:46+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841683970.html
Shell договорилась о покупке солнечной электроэнергии в Германии
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Британо-нидерландская Shell заключила контракт на 15 лет о приобретении солнечной электроэнергии с крупнейшего проекта в Германии, согласившись продавать часть мощностей... ПРАЙМ, 07.09.2023
энергетика, экономика, новости, германия, shell, microsoft, солнечная энергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell заключила контракт на 15 лет о приобретении солнечной электроэнергии с крупнейшего проекта в Германии, согласившись продавать часть мощностей Microsoft, говорится в сообщении Shell.
"Shell Energy Europe Limited подписала 15-летнее соглашение о покупке энергии с Hansainvest Real Assets, чтобы обеспечить мощность в 600 мегаватт (МВт) на крупнейшем в Германии солнечном проекте", — говорится в сообщении.
"Shell Energy Europe отдельно договорилась о продаже 323 МВт вырабатываемой солнечной электроэнергии корпорации Microsoft", — уточняется там.
Witznitz Energy Park, подконтрольный Hansainvest Real Assets, строится компанией Move On Energy на месте бывшей угольной шахты недалеко от Лейпцига. Ожидается, что вырабатывать энергию он начнет к концу текущего года, сказано в релизе.
Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.