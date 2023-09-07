ВАШИНГТОН, 7 сен — ПРАЙМ. Вашингтон добавил 11 россиян в санкционные списки за действия в киберсфере, заявил Минфин США. Британия по-прежнему "гадит" России, заявил глава СВР

В сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина говорится, что санкции введены против 11 человек, конкретные причины не указываются.

Помимо имен, фамилий и мест рождения, у ряда фигурантов санкционных списков написаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.

Позднее МИД Великобритании также сообщил о расширении санкционного списка против России.

"Санкции введены против 11 членов российской кибергруппировки, которая атаковала больницы и другие объекты критической инфраструктуры", — следует из заявления британского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что кибератаки на больницы осуществлялись в период пандемии COVID-19. Также, сообщается, что члены группировки Trickbot/Conti использовали программы-вымогатели.

"Эти киберпреступники процветают благодаря анонимности, действуя в тени интернета, чтобы нанести максимальный ущерб и вымогать деньги у своих жертв. Наши санкции показывают, что они не могут действовать безнаказанно. Мы знаем, кто они и что они делают", — прокомментировал решение о введении санкций министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

По данным национального агентства по борьбе с преступностью, указанные лица ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всего миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании.

Санкции включают в себя запрет на въезд в страну, а также заморозку активов.