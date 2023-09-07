БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. ЕС, скорее всего, уступит Украине в вопросе зернового эмбарго, заплатив обеспокоенным странам-членам Евросоюза, сказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. СМИ: большинство стран ЕС выступили против запрета на ввоз зерна с Украины

Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.

"Эту угрозу Зеленского очень плохо воспринимают в Европе, но всех парализует тот факт, что ничего нельзя сказать против Украины, которая считает себя 28-м членом ЕС, выше всех остальных кандидатов на вступление. Единственный вариант, который я вижу для (председателя Европейской комиссии — ред.) Урсулы фон дер Ляйен и ее комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, это заплатить всем, чтобы все замолчали, деньги из карманов европейских налогоплательщиков… Чтобы избежать арбитражного судебного процесса против Украины или против своих собственных государств-членов, ЕС, скорее всего, раздаст всем деньги", — полагает эксперт.

По словам Асселино, если дело все-таки дойдет до арбитража, то это будет означать, что Украине потребуется время для преодоления введенных против ее сельскохозяйственного экспорта ограничений. Ждать придется, конечно, меньше, чем при полноценном судебном процессе, но на ожидание результатов арбитража и принятие официального решения могут уйти месяцы.

"Так что, полагаю, Зеленский прекрасно знает, что Еврокомиссия представит свои оправдания и смущенно примет требования, озвученные Киевом", — считает эксперт.

По его мнению, практика диктовки решений ЕС со стороны Киева приводит к подъему в Европе партий евроскептиков вроде "Альтернативы для Германии".

Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.