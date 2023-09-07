МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Украинский конфликт показал неспособность НАТО защитить даже собственную территорию. Более того, крупные расходы на вооружение подвергают США опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет Asia Times. Новый союзник Путина на горизонте. Запад напрягся

"Хотя причины у войн бывают самые разные, все они неизбежно становятся полигоном для обкатки технологий, тактики и стратегии. Конфликт на Украине в этом плане ничем не отличается. Более того, в этом смысле он даже может считаться образцовым. К несчастью для НАТО, он не сулит альянсу ничего хорошего", — сообщает старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times.

По мнению автора статьи, не секретом является то, что у Украины никогда не было достаточно сильного вооружения для ведения боевых действий, к продолжающемуся противостоянию ее подначило НАТО, предлагая военную помощь в ошеломляющем объеме. И даже при этом Украина смогла вернуть только малую часть потерянных территорий.

Единственным положительным моментом для альянса является предоставление Украине разведданных о воздушном наблюдении и целеуказании при помощи беспилотников и самолетов-разведчиков в небе над Черным морем в международном воздушном пространстве. В статье сообщается, что наблюдения сверху помогают тщательнее отслеживать передвижение российских войск и прогнозировать возможные горячие точки конфликта. Однако в полномасштабной войне этот "положительный момент" сойдет на нет.

Автор статьи указывает на то, что, несмотря на недостатки российской боевой техники на первых этапах противостояния, сейчас украинская техника уступает российской.

Отчасти ошибкой США и НАТО является убеждение, что Россия не способна приспособиться к новейшему оружию, говориться в статье. И это укоренившееся убеждение дорого стоит альянсу. По этой причине он не успел закупить и произвести новейшее вооружении, будучи уверенными в достаточном количестве имеющегося.

Это и погубило бы НАТО в полномасштабную войну. Не говоря уже о том, что и сейчас альянсу не хватает средств не только на защиту украинской территории, но и своей собственной. Украинский конфликт наглядно это доказал.

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