МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Согласно данным исследования Mediascope, россияне тратят на соцсети примерно час в день, на выбор платформы влияет возраст пользователя: люди среднего возраста (25-44 года) большую часть этого времени в основном пользуются "ВКонтакте", аудитория 12-24 лет отдает предпочтение TikTok. СМИ: Украина подписала приговор НАТО

"Соцсети — одна из крупнейших интернет-активностей. В среднем россияне проводят в социальных сетях около 60 минут в день. Причем пользователи среднего возраста (25-44) большую часть этого времени тратят на ВКонтакте. TikTok лидирует по доле времени потребления среди пользователей молодого возраста (12-24). Одноклассники — лидер по доле времени среди пользователей 55+ лет", — сообщается в исследовании.

В Mediascope посчитали, что средний пользователь "ВКонтакте" проводит в сервисе 43 минуты в день, в TikTok — 67 минут в день в сервисе, в Telegram — 39 минут, а в "Одноклассниках" — 31 минуту.

Лидером по среднемесячному и среднесуточному охватам в первом полугодии 2023 года стал "ВКонтакте" — ежедневно туда заходят 43% населения России старше 12 лет, а хотя бы раз в месяц — 71% россиян. Telegram главенствует среди интернет-платформ по приросту за последний год. Значительные приросты охватов и времени, которое пользователи проводили там, замечены в периоды, когда россияне особенно активно следили за новостями — в феврале и сентябре 2022 года, а также в июне 2023 года.

"В топе по среднесуточной аудитории соцсети выше (чем другие интернет-активности — ред.), поскольку для большей части пользователей соцсети — это ежедневная активность. В обоих топах наиболее высокие позиции среди соцсетей занимает "ВКонтакте" (5 в топе среди всех площадок по среднемесячному охвату, 4 — по среднесуточному охвату. Telegram занимает 8 и 6 места соответственно, TikTok — 10 и 8, Одноклассники — на 15 и 12 местах", — отметили в Mediascope.

В первом полугодии 2023 года 83% населения России старше 12 лет обращались к интернету хотя бы раз в месяц, а в среднем в день — 81%. В возрастных группах от 12 до 44 лет аудитория составляет практически 100% населения.

"Три часа 56 минут в день россияне старше 12 лет проводили в интернете в июне 2023 года (данные с учетом в том числе тех, кто вообще не пользуется интернетом). Выше всего этот показатель у молодежи 12-24 лет — около 6 часов. Кроме того, наблюдается рост времени в интернете по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметен он в старших возрастных группах, потому что юная аудитория и раньше проводила в интернете около 6 часов", — уточняется в исследовании.