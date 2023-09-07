2023-09-07T17:40:00+03:00
2023-09-07T17:51:10+03:00
2023-09-07T17:40:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841685254.html
Москва и Дакка договорились о поставках зерна в Бангладеш
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш, переход с годовых договоренностей на более долгосрочные, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Осуществляются поставки... ПРАЙМ, 07.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, бангладеш, зерно
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471387.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471387.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471386.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471386.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471374.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471374.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20230907/841683823.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДАККА, 7 сен — ПРАЙМ. Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш, переход с годовых договоренностей на более долгосрочные, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Осуществляются поставки пшеницы, удобрений. Сегодня мы говорили о том, что эту работу можно перевести с ежегодной на более длительную основу", — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Бангладеш.