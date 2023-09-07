ДАККА, 7 сен — ПРАЙМ. Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш, переход с годовых договоренностей на более долгосрочные, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Украина начала экспортировать зерно через Хорватию

"Осуществляются поставки пшеницы, удобрений. Сегодня мы говорили о том, что эту работу можно перевести с ежегодной на более длительную основу", — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Бангладеш.