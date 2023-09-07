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Лавров оценил реализацию проекта АЭС "Руппур" в Бангладеше
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Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров... ПРАЙМ, 07.09.2023
энергетика, экономика, новости, россия, ядерное топливо, бангладеш
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДАККА, 7 сен — ПРАЙМ. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наш флагманский совместный проект строительства АЭС "Руппур" на территории Бангладеш… реализуется ритмично, в соответствии с графиком. В октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции в рамках визита в Бангладеш.