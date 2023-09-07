ДАККА, 7 сен — ПРАЙМ. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва и Дакка договорились о поставках зерна в Бангладеш

"Наш флагманский совместный проект строительства АЭС "Руппур" на территории Бангладеш… реализуется ритмично, в соответствии с графиком. В октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции в рамках визита в Бангладеш.