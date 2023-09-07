МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Британская Ост-Индская компания накануне первой годовщины кончины британской королевы Елизаветы II представила огромную памятную монету весом в несколько килограмм и усыпанную с двух сторон тысячами бриллиантов. СМИ: Украина подписала приговор НАТО

"Необычайная памятная монета создана, чтобы отметить прочное наследие Ее Величества королевы Елизаветы II", — говорится в сообщении компании в соцсети X (бывшая Twitter).

Само памятное произведение под названием "Корона" украшено с двух сторон более мелкими золотыми монетами и усыпано бриллиантами. Реверс содержит золотую вставку с изображением последнего портрета Елизаветы II, вокруг которого тысячи бриллиантов образуют флаг Соединенного Королевства. Лицевая сторона украшена четырьмя монетами с более ранними портретами королевы и шестью монетами с изображением добродетелей, с этой стороны драгоценные камни образуют изящный узор.

В создании монеты принимали участие 83 специалиста из восьми стран. Для этого потребовалось 3,61 килограмма золота высшей пробы и 6426 бриллиантов, сказано на сайте компании.

По информации телеканала Sky News, памятная монета размером с баскетбольный мяч, а ее стоимость оценивается примерно в 18,5 миллиона фунтов. В случае ее продажи она может стать самой дорогой монетой в мире, предыдущий рекорд принадлежит монете "Двойной Орел", которая ушла с молотка в 2021 году за 15,2 миллиона фунтов.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны состоялись в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.