ВАШИНГТОН, 7 сен — ПРАЙМ. Госдеп США приветствует завершение "независимого аудита" по задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом", Штаты продолжат поддержку Молдовы в энергосфере, заявил представитель госдепа Мэттью Миллер. Стратегический резерв нефти в США за неделю увеличился

"США приветствуют завершение независимого аудита, заказанного правительством Молдовы и проведенного сторонней фирмой для изучения долговых претензий "Газпрома" к "Молдовагазу", — сказал Миллер.

Он отметил, что не удивлен, что "Газпром" не смог обосновать "непомерный счет, который, по ожиданиям России, должен был заплатить молдавский народ".

"США подтверждают поддержку Молдовы в продолжающейся диверсификации источников энергии и обеспечении более процветающего и прозрачного будущего для своего народа", — подытожил Миллер.

В среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля.