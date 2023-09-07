МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота демонстрирует минимальную динамику в четверг вечером после выхода макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза

По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,25 доллара, или на 0,02%, до 1 944,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,96% — до 23,277 доллара за унцию.

Инвесторы оценивают статистику по рынку труда в США. Согласно официальным данным, число заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 сентября, неожиданно снизилось — до 216 тысяч.

В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 105,01 пункта, но в частности ослабевает к евро и иене. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Рынки продолжают ждать заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, которое пройдет 19-20 сентября. Согласно CME Group, 93% аналитиков прогнозируют, что регулятор не станет повышать ставку и оставит ее на текущем уровне в 5,25-5,5%.