МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, в частности реагируя на падение стоимости акций компании Apple, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Цены на золото стабильны после публикации макростатистики по США

По состоянию на 18.58 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,09%, до 34 474,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 1,34%, до 13 684,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 4 442,26 пункта.

"Nasdaq падает, поскольку одна плохая компания Apple портит жизнь целому ряду технологических мегакомпаний. История роста Apple в значительной степени зависит от Китая, и если ограничения со стороны Пекина усилятся, это может создать большие проблемы для других мегакомпаний, которые полагаются на Китай", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda по Северной и Южной Америке Эдвард Мойя (Edward Moya).

Бумаги компании дешевеют на 3%, по итогам среды их цена опустилась на 3,6%. Трейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что власти Китая запретили госслужащим пользоваться для работы iPhone. Кроме того, позднее сообщалось, что страна хочет расширить запрет на использование iPhone для работы на государственные компании.

Рынки также оценивают данные по рынку труда США. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 2 сентября, неожиданно снизилось — до 216 тысяч. При этом аналитики, напротив, ждали роста показателя.