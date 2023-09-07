МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Банк России разрешил кредитным организациям свободную продажу населению наличной иностранной валюты, убрав фразу о наличии таких ограничений из своего пресс-релиза об очередном раунде их продления для остальных типов валютных операций. ЦБ сообщил, что чистые продажи валюты экспортерами за август выросли

До этого сообщения регулятора о валютных ограничениях содержали фразу о том, что банки могли продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля 2022 года.

Вместе с тем Банк России продлил сегодня еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов.

Так, для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.