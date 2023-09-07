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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841686513.html
ЦБ снял ограничения по продаже наличной валюты населению
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Банк России разрешил кредитным организациям свободную продажу населению наличной иностранной валюты, убрав фразу о наличии таких ограничений из своего пресс-релиза об очередном... ПРАЙМ, 07.09.2023
банки, валюта, рынки, финансы, экономика, новости, россия, цб, наличная валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Банк России разрешил кредитным организациям свободную продажу населению наличной иностранной валюты, убрав фразу о наличии таких ограничений из своего пресс-релиза об очередном раунде их продления для остальных типов валютных операций.
До этого сообщения регулятора о валютных ограничениях содержали фразу о том, что банки могли продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля 2022 года.
Вместе с тем Банк России продлил сегодня еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов.
Так, для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.