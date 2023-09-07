МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе, несмотря на высокий уровень заполненности подземных газохранилищ в регионе и перенос забастовок на крупных СПГ-предприятиях компании Chevron в Австралии, по итогам торгов в четверг выросли на 6,2%, до 365,2 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на золото стабильны после публикации макростатистики по США

Позитивные сигналы для рынка не смогли удержать газовые котировки на уровне ниже 350 долларов за тысячу кубометров. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 344,5 доллара (+0,2%) за тысячу кубометров. Утром и за несколько часов до закрытия торговой сессии котировки ненадолго уходили в минус – ценовой минимум составил 339,5 доллара (–1,2%). Однако к вечеру фьючерсы перешли к уверенному росту, достигали максимума в 368,7 доллара (+7,2%). Последние контракты торговались по 365,2 доллара (+6,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 343,8 доллара за тысячу кубометров.

КАК В АВСТРАЛИИ АУКНЕТСЯ, ТАК В ЕВРОПЕ ОТКЛИКНЕТСЯ

Ранее агентство Рейтер сообщало, что австралийские СПГ-заводы Gorgon и Wheatstone американской нефтегазовой компании Chevron могут кратковременно приостанавливать работу с 7 сентября из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

Накануне СМИ сообщили, что работники Gorgon и Wheatstone перенесут начало забастовки с четверга на пятницу, 8 сентября. После этого стоимость газа резко ускорила снижение до 10%, почти до 340 долларов, приближаясь к минимумам первой декады августа.

Текущая реакция, как отметил в комментарии РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев, скорее всего связана с переносом возможной забастовки в Австралии. На Gorgon и Wheatstone приходится около 6% мировых поставок СПГ, отмечали аналитики ING. "Цены будут оставаться волатильными до тех пор, пока ситуация не разрешится в ту или иную сторону", – полагает Джиоев. "Спекуляции на тему забастовки в Австралии тоже чувствительны для рынка, но в любом случае они не будут длиться вечно", – сказал РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

"Профсоюзы уведомили нас о том, что забастовка не будет проводиться на наших предприятиях до 13.00 AWST (Australian Western Standard Time, 8.00 мск) пятницы 8 сентября. Мы продолжим работу в рамках переговорного процесса, стремясь достичь результатов, отвечающих интересам как сотрудников, так и компании. Мы также продолжим принимать меры по обеспечению безопасной и надежной работы в случае перебоев на наших предприятиях", – прокомментировали РИА Новости в Chevron текущую ситуацию.

ГАЗ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Общий объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе превысил 103 миллиарда кубометров – рекордный для начала осени. По данным GIE, сейчас они заполнены примерно на 93%, что почти на 12 процентных пунктов больше, чем на первые дни сентября за последние пять лет. Данный фактор успокаивает участников рынка, полагают эксперты.

"Цены на газ в Европе в целом весьма волатильны, и снижение последних дней, на мой взгляд, скорее связано с заполненностью хранилищ", – отмечает Короев.

Исторический максимум заполненности ПХГ в Европе – 97,86% – наблюдался четыре года назад. При сохранении теплой для сезона погоды и стабильных поставок газа европейские страны могут менее чем через два месяца побить рекорд.

"Уровень наполненности европейских ПХГ уже находится выше 90%, поэтому краткосрочной острой потребности в покупке газа у стран ЕС нет – соответственно страны могут просто переждать период волатильности", – заключает Джиоев.