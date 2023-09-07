МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно небольшим ростом после публикации макростатистики по еврозоне, следует из данных торгов; аналитиков в то же время беспокоит пессимистичный прогноз по экономике европейских стран. Цены на золото стабильны после публикации макростатистики по США

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,21%, до 7 441,72 пункта, французский CAC 40 — на 0,03%, до 7 196,1 пункта, немецкий DAX снизился на 0,14%, до 15 718,66 пункта.

В четверг Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале до 0,5% с 0,6% в годовом выражении, в квартальном — до 0,1% с 0,3%. Кроме того, промпроизводство Германии в июле сократилось хуже ожиданий — на 0,8% в месячном выражении после снижения на 1,4% в июне к маю, ожидалось сокращение на 0,5%.

По словам аналитиков, экономический прогноз по странам Европы по-прежнему остается слабым, что в совокупности с замедлением роста экономики Китая и высокой учетной ставкой Федрезерва США вызывает беспокойство инвесторов.

"Настроения остаются осторожными. Похоже, существует два основных источника беспокойства для инвесторов – слабый экономический рост в еврозоне и Китае и то, что ставки в США останутся высокими надолго", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика City Index и Forex Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).