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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841686894.html
Минфин США раскрыл, во сколько оцениваются блокированные российские активы
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Суверенные активы РФ, блокированные в рамках санкций из-за конфликта на Украине, предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов и по большей части находятся в Евросоюзе,... ПРАЙМ, 07.09.2023
финансы, экономика, новости, россия, сша, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Суверенные активы РФ, блокированные в рамках санкций из-за конфликта на Украине, предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов и по большей части находятся в Евросоюзе, сообщило министерство финансов США.
Оно сообщило, что специалисты из США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Японии, Италии и Великобритании завершили первичный аудит "российских суверенных активов, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран членов группы REPO ("Российские элиты, доверенные лица и олигархи")".
"Общая стоимость активов… оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть из которых хранится в Европейском Союзе", — сказано в пресс-релизе.
В министерстве финансов США добавили, что страны обязались удерживать суверенные активы России, пока та не возместит ущерб, который причинила Украине.
Выявление и подсчет российских активов стран группы REPO намерены завершить к концу года.