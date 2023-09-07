МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Суверенные активы РФ, блокированные в рамках санкций из-за конфликта на Украине, предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов и по большей части находятся в Евросоюзе, сообщило министерство финансов США. Власти США поддержали Молдавию в споре с долгом перед "Газпромом"

Оно сообщило, что специалисты из США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Японии, Италии и Великобритании завершили первичный аудит "российских суверенных активов, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран членов группы REPO ("Российские элиты, доверенные лица и олигархи")".

"Общая стоимость активов… оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть из которых хранится в Европейском Союзе", — сказано в пресс-релизе.

В министерстве финансов США добавили, что страны обязались удерживать суверенные активы России, пока та не возместит ущерб, который причинила Украине.

Выявление и подсчет российских активов стран группы REPO намерены завершить к концу года.