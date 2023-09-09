МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер Украины Михаил Федоров, который ранее жаловался, что американский предприниматель Илон Маск обнародовал переписку про Starlink без его разрешения, заявил, что дает официальное разрешение на публикацию их переписки в биографии миллиардера. Требования Украины перешли границы, заявил польский министр

Ранее биограф Илона Маска Уолтер Айзексон опубликовал в газете Washington Post отрывок из книги о бизнесмене, в которой привел сообщения из личной переписки между Маском и Федоровым. Согласно переписке, в 2022 году Федоров жаловался на ограничение работы Starlink в районе боевых действий и просил восстановить ее, поскольку это "вопрос жизни и смерти". В интервью изданию Financial Times Федоров пожаловался, что Маск без его разрешения передал Айзексону их прошлогоднюю переписку.

"Я даю официальное разрешение на публикацию моей переписки с Илоном Маском в новой книге про него", — написал Федоров в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что очень ждет выхода биографии.

В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.

Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.