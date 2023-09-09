ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, до решения не оказывать поддержки украинским властям в попытке атаки на российских флот у берегов Крыма, якобы успел переговорить с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил Маска об возможном "ядерном ответе" со стороны РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на биографию миллиардера. Аналитик назвал условия, при которых Маск заслуживает Нобелевской премии

"После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие (сети спутниковой связи — ред.) Starlink "в пределах 100 километров от крымского побережья", — говорится в публикации.

Газета отмечает, что после это украинские власти просили Маска включить Starlink, настаивая на необходимости использовать сеть для своих подводных дронов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель решил ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечает CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием.

Позже Маск опроверг сообщения, что он ограничил работу сервиса Starlink у берегов Крыма. По его словам, система не работала в этих регионах, ее просили включить, но Маск не дал согласия на этот запрос.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".