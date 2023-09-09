МИД: Россия в октябре ожидает новых договорённостей с Китаем об инвестициях
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия ожидает, что по итогам запланированного на октябрь форума по китайской инициативе "Один пояс, один путь" будут достигнуты новые договорённости об инвестициях, в настоящий момент две страны активно работают над проектами на сумму более 160 миллиардов долларов, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"Имеющаяся в нашем распоряжении статистика российско-китайских капиталовложений свидетельствует, что двустороннее инвестиционное сотрудничество продолжает успешно развиваться. По крайне мере, каких-либо негативных изменений на этом треке мы не наблюдаем – взаимодействие ведется в нормальном конструктивном ключе", — сказал Зиновьев.
"Всего в "портфеле" российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более 160 миллиардов долларов, все они находятся в активной проработке", — добавил он.
В частности, по его словам, "хорошие результаты" у проектов с китайским участием по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Зиновьев напомнил, что в первом полугодии экспорт российского СПГ в физическом выражении вырос более чем на 60% и в этом есть немалая заслуга арктических проектов. Также, отметил дипломат, продолжается работа по сопряжению китайской инициативы "Один пояс, один путь".
"В октябре в Пекине пройдет очередной форум "Один пояс, один путь", участие в котором планируют принять руководители ряда российских экономических ведомств и крупных компаний. Уверен, что по его итогам будут достигнуты новые значимые договоренности, в том числе в инвестиционной сфере", — заключил дипломат.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Также Зиновьев заявил, что Китай активно занимает ниши на российском рынке, освободившиеся после ухода западных компаний.
"Существенно активизировалось сотрудничество по созданию на территории России китайских автомобильных производств, выпуску бытовой техники и различного технологического оборудования", — сказал он.
"Компании из Китая оперативно замещают ниши, освободившиеся на нашем рынке после ухода с него ряда западных игроков", — добавил дипломат.
"ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ"
Россия готовится к участию в форуме "Один пояс, один путь", который Китай планирует провести в октябре, отметил Зиновьев.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин по приглашению главы китайского государства Си Цзиньпина участвовал в предыдущих двух форумах "Один пояс, один путь" в Пекине в качестве главного гостя — в мае 2017 года и в апреле 2019 года.
"Мы получили приглашение от китайской стороны и на этот раз, находимся с партнерами в тесном контакте по всем вопросам подготовки российского участия в мероприятии", — сказал Зиновьев.
Третий международный форум "Один пояс, один путь" пройдет в октябре в Пекине. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум. Позже Ушаков, комментируя возможный визит Путина в Китай, отметил, что эта поездка будет зависеть от многих обстоятельств.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по улучшению действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
https://1prime.ru/state_regulation/20230909/841699213.html