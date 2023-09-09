МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия ожидает, что по итогам запланированного на октябрь форума по китайской инициативе "Один пояс, один путь" будут достигнуты новые договорённости об инвестициях, в настоящий момент две страны активно работают над проектами на сумму более 160 миллиардов долларов, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. Россияне все чаще хранят свои средства в китайской валюте, заявил эксперт

"Имеющаяся в нашем распоряжении статистика российско-китайских капиталовложений свидетельствует, что двустороннее инвестиционное сотрудничество продолжает успешно развиваться. По крайне мере, каких-либо негативных изменений на этом треке мы не наблюдаем – взаимодействие ведется в нормальном конструктивном ключе", — сказал Зиновьев.

"Всего в "портфеле" российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более 160 миллиардов долларов, все они находятся в активной проработке", — добавил он.

В частности, по его словам, "хорошие результаты" у проектов с китайским участием по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Зиновьев напомнил, что в первом полугодии экспорт российского СПГ в физическом выражении вырос более чем на 60% и в этом есть немалая заслуга арктических проектов. Также, отметил дипломат, продолжается работа по сопряжению китайской инициативы "Один пояс, один путь".

"В октябре в Пекине пройдет очередной форум "Один пояс, один путь", участие в котором планируют принять руководители ряда российских экономических ведомств и крупных компаний. Уверен, что по его итогам будут достигнуты новые значимые договоренности, в том числе в инвестиционной сфере", — заключил дипломат.

"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Также Зиновьев заявил, что Китай активно занимает ниши на российском рынке, освободившиеся после ухода западных компаний.

"Существенно активизировалось сотрудничество по созданию на территории России китайских автомобильных производств, выпуску бытовой техники и различного технологического оборудования", — сказал он.

"Компании из Китая оперативно замещают ниши, освободившиеся на нашем рынке после ухода с него ряда западных игроков", — добавил дипломат.

"ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ"

Россия готовится к участию в форуме "Один пояс, один путь", который Китай планирует провести в октябре, отметил Зиновьев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин по приглашению главы китайского государства Си Цзиньпина участвовал в предыдущих двух форумах "Один пояс, один путь" в Пекине в качестве главного гостя — в мае 2017 года и в апреле 2019 года.

"Мы получили приглашение от китайской стороны и на этот раз, находимся с партнерами в тесном контакте по всем вопросам подготовки российского участия в мероприятии", — сказал Зиновьев.

Третий международный форум "Один пояс, один путь" пройдет в октябре в Пекине. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум. Позже Ушаков, комментируя возможный визит Путина в Китай, отметил, что эта поездка будет зависеть от многих обстоятельств.

"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по улучшению действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

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