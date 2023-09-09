МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая не предвидится, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

"Я не вижу угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая", — сказал он.

"Неужели вы думаете, что Москва такое допустит? У нас достаточно соответствующих государственных служб, призванных следить за этим", — добавил эксперт.

Китай, он убежден, "будет вести себя в России так, как мы ему позволим".

"Безусловно, во взаимоотношениях с Пекином нам прежде всего необходимо исходить из своих национальных интересов", — заметил Манкевич.

По его мнению, все зависит только от России, "нам самим надо работать, засучив рукава, двигать вперед свое хозяйство". "Словом, не стоит ни делать из Китая жупел, ни видеть в нем панацею от всех наших бед", — подчеркнул Манкевич.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.