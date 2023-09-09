ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — ПРАЙМ. Восточный экономический форум (ВЭФ-2023), который проведут во Владивостоке в восьмой раз, состоится 10-13 сентября, его главная тема в этом году – на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Эрдоган призвал G20 выполнить требования России по зерновой сделке

По информации вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, ожидается, что в форуме примут участие около 7 тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств. По его словам, самыми многочисленными станут делегации Китая, Мьянмы, Индии, Монголии и Лаоса. Он отметил, что представители недружественного блока стран тоже приедут.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что делегацию КНР на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин, с ним ожидаются представители двух провинций страны, а посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит белорусскую делегацию страны, в состав которой вошли представители Могилевской области.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

ПОГОДА И ИНФРАСТРУКТУРА

После заливавших Приморье во второй половине августа дождей из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта, синоптики Примгидромета выдали довольно ободряющий предварительный прогноз. Согласно их информации, во время проведения форума ожидается спокойная погода, без значительных ухудшений, 11 сентября может пройти дождь. Кроме того, приморские синоптики запустили сайт forumvostok.primgidromet.ru, где будут публиковаться прогнозы погоды в дни ВЭФ. Володин прокомментировал антироссийские санкции ЕС

Несмотря на августовскую непогоду, подготовка к форуму продолжалась, и, по данным агентства по туризму Приморского края, свыше 5,5 тысячи номеров подготовили в отелях Владивостока и кампусе Дальневосточного федерального университета для гостей и участников ВЭФ. Готовить номера к форуму начали в июне. Межведомственная комиссия проверяла все, начиная от качества посуды и белья, заканчивая внешним видом фасадов.

Международный аэропорт Владивосток также объявил о своей готовности к обслуживанию гостей и участников ВЭФ. Для удобства прибывающих в терминале начали работать аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, а также размещена вся необходимая навигация и организована работа волонтеров.

Что касается мер безопасности в части недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование.

СТАРТОВЫЙ ДЕНЬ

Организаторы форума на стартовый день, предваряющий основную программу, наметили ряд необычных мероприятий. В частности, в рамках ВЭФ 10 сентября впервые проведут международный форум "День сокола", который затем планируется сделать ежегодным. Исследование показало, какие вклады россияне считают наиболее выгодными

Программа Дня сокола включит дискуссии о прикладном использовании птиц семейства соколиных, научных основах сохранения редких видов соколов, а также обсуждение успешных практик разных стран по сохранению и восстановлению популяций кречета, сапсана, балобана и других видов. Кроме того, будет организован первый соколиный аукцион, в котором ожидается участие представителей ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.

Помимо Дня сокола, 10 сентября на Международной научно-практической конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" обсудят негативные последствия колониальной политики Запада, роль национально-освободительных движений в странах Азии, а также современные проявления неоколониализма, в том числе в сферах науки и образования. Участие в мероприятии примут эксперты из России, Мьянмы, Индии, Филиппин, Китая.

Также на воскресенье запланированы Форум креативного бизнеса с онлайн- и офлайн-участием гостей из Сербии, Франции, Китая и дискуссия на тему "Технологическое развитие как гарантия суверенитета". Участники последней уделят внимание вопросам использования искусственного интеллекта, биотехнологий, потенциала креативных индустрий на рынке АТР и глобальной системы лекарственной безопасности.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Свыше 60 мероприятий пройдут в рамках основной деловой программы ВЭФ. Ее сессии разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". В МИД заявили о дедолларизации экономических связей России и Китая

Также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

В заключительный день форума проведут мероприятия Молодежного ВЭФ, в рамках которого гости сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года.

Ключевым мероприятием программы форума по традиции станет пленарное заседание.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 12 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин. Обычно в пленарном заседании принимают участие руководители других государств, в этот раз их имена заранее не озвучены, зато пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал интересное обсуждение. В разные годы в этом мероприятии принимали участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, экс-президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и другие.

По словам Пескова, окончательные нюансы насыщенной программы президента РФ на форуме пока согласовываются.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная. Состоится ежегодный "Парад парусов" с участием больших учебных парусников "Надежда" и "Паллада", парусных яхт международных и национальных классов, иностранных команд и гостей высокого уровня. В мероприятии примут участие более 1 тысячи юных яхтсменов и моряков.

В павильоне "Арена ГТО" пройдет второй Открытый международный кубок Дальнего Востока "Игры ГТО – 2023". Состязания пройдут в формате многоборья ГТО. Участниками станут 212 атлетов со всей России, в их числе и участники команд регионов Дальнего Востока.

Утренний пятикилометровый забег "Мы бережем", который намечен на 11 сентября, будет посвящен камчатскому кречету. На старт выйдут участники форума, звезды спорта, деятели культуры, а также жители города. Каждый из них получит памятную футболку и медаль с кречетом.

Кроме того, в спортивной программе — кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" "Гран-при России – 2023", кубок ВЭФ по конкуру, кубок "Росконгресса" по го. Также второй год подряд в рамках спортивных игр форума пройдет турнир по быстрым шахматам.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Гостям и участникам ВЭФ-2023 приготовили богатую культурную программу. Специальное мероприятие на сцене Приморского Мариинского театра — Симфония № 1 "Космос" композитора Петра Дранги для искусственного интеллекта и большого симфонического оркестра при участии солистов из Китая – запланировано на 10 сентября. Концерт классической музыки в исполнении Дениса Мацуева и российского национального молодёжного симфонического оркестра пройдет 11 сентября, в программе вечера – произведения Шостаковича, Рахманинова, Бернстайна.

Приморская картинная галерея представит пять выставок. В этот раз Государственный Эрмитаж выставит во Владивостоке картину эпохи барокко кисти одного из великих итальянских живописцев — флорентийца Карло Дольчи "Святая Екатерина". Экспозицию дополняют гравюры по картинам Карло Дольчи из собрания Эрмитажа, подлинник Карло Дольчи "Иоанн Богослов" из Художественного музея Хабаровска и копия работы знаменитого флорентийца из собрания Приморской картинной галереи.

Посетители выставки авангардной русской живописи XX века "Энергия цвета. Архетипы авангарда" из коллекции Государственной Третьяковской галереи смогут увидеть картины Казимира Малевича, Александра Родченко, Василия Кандинского, Марка Шагала — всего 56 работ эпохи авангарда.

Выставка связанных с историей российского мореплавания экспонатов из коллекции Музеев Московского Кремля, среди которых будет пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, откроется в музее истории Дальнего Востока 13 сентября. Посетителям выставки представят драгоценное пасхальное яйцо с моделью крейсера "Память Азова" внутри. Ювелир Карл Фаберже создал его в честь визита будущего императора Николая II во Владивосток на крейсере "Память Азова" в 1891 году.

УЛИЦА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

На набережной кампуса ДВФУ вновь откроется выставка "Улица Дальнего Востока" где каждый из 11 регионов Дальневосточного федерального округа опять постарается удивить посетителей успехами в развитии и открывающимися в связи с этим новыми возможностями. В этом году некоторые регионы, в том числе Бурятия, Якутия, Приморье, Хабаровский край, включили в экспозиции собственные научные и промышленные наработки, которые применяют в зоне проведения спецоперации. Камчатка в рамках выставки представит "Дом сокола", в котором проведут первый соколиный аукцион. Для участников форума выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта с 10 сентября, а жители и гости города смогут посетить ее с 14 по 17 сентября.

РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2023.