МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Практика региональных совещаний у президента России Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября

"Эта практика будет продолжена, кстати говоря. В ходе Дальневосточного экономического форума во Владивостоке, где на следующей неделе будет работать президент, там тоже состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов", — сказал он журналистам.

По словам Пескова, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска.

"Будет опять же подробный разговор", — добавил он.