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2023-09-09T12:30:59+03:00
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Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов
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Практика региональных совещаний у президента России Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ развития... ПРАЙМ, 09.09.2023
экономика, мировая экономика, госпроекты, новости, россия, путин, вэф-2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Практика региональных совещаний у президента России Владимира Путина будет продолжена, в ходе ВЭФ во Владивостоке он проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Эта практика будет продолжена, кстати говоря. В ходе Дальневосточного экономического форума во Владивостоке, где на следующей неделе будет работать президент, там тоже состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов", — сказал он журналистам.
По словам Пескова, речь пойдет о развитии Владивостока, Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска.
"Будет опять же подробный разговор", — добавил он.