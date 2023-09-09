МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во Владивостоке на следующей неделе ознакомится с презентацией развития Дальнего Востока, а также в режиме ВКС запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов

"Он отдельно ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока. В режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока", — сказал он журналистам.

"Отрадно, что за минувший год опять же набралось несколько предприятий, которые можно открыть. Продолжаются инвестиции в ТОРах. Запускаются новые очереди мощностей по разным направлениям", — добавил Песков.