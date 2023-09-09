2023-09-09T12:33:44+03:00
2023-09-09T12:33:44+03:00
2023-09-09T12:33:44+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230909/841700054.html
Путин намерен запустить ряд предприятий на Дальнем Востоке
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Президент России Владимир Путин во Владивостоке на следующей неделе ознакомится с презентацией развития Дальнего Востока, а также в режиме ВКС запустит ряд предприятий на Дальнем... ПРАЙМ, 09.09.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, путин, дальний восток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во Владивостоке на следующей неделе ознакомится с презентацией развития Дальнего Востока, а также в режиме ВКС запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он отдельно ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока. В режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока", — сказал он журналистам.
"Отрадно, что за минувший год опять же набралось несколько предприятий, которые можно открыть. Продолжаются инвестиции в ТОРах. Запускаются новые очереди мощностей по разным направлениям", — добавил Песков.