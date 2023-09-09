КИШИНЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Молдавия не собирается выплачивать долг в 709 млн долларов "Газпрому" за потребленный газ, заявил в субботу в соцсетях премьер-министр республики Дорин Речан, подведя итоги рабочей недели. Глава Еврокомиссии рассказала о последствиях экспорта зерна с Украины

В среду глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

"Как уже говорил на брифинге министр энергетики, завершен аудит компании "Молдовагаз" в связи предполагаемым долгом " Газпрому". Вот мы и обнаружили, что эти долги необоснованны. И, соответственно, мы не собираемся их платить. Правительство укрепляет энергетическую независимость страны. Компания Energocom продолжала закупать природный газ по более низким ценам на спотовом рынке, чтобы у нас было достаточно запасов на всю зиму по более низким ценам. Парадоксально, что за последние 30 лет такой практики не существовало", — сказал Речан в ходе видеообращения в социальной сети TikTok.

Ранее компания Energocom, которая отвечает за закупку энергоресурсов, сообщила, что Молдавия в резервах хранит более 400 миллионов кубометров природного газа, которого хватит для потребления до декабря. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.

Во время выступлений в эфире местных телеканалов молдавский министр энергетики отмечал, что Молдавии в отопительный сезон потребуется порядка 800-850 миллионов кубометров газа. Он предложил закупать ресурс впрок сейчас, чтобы использовать его зимой, чем приобретать в холодный период года по завышенным ценам.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.