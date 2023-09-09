БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Председатель Европейского совета Шарль Мишель в субботу раскритиковал стремления России, Турции и Катара бесплатно экспортировать миллион тон российского зерна в Африку, приведя в пример "коридоры солидарности". Российское зерно собираются вывести в Африку на 40 судах, пишет СМИ

На встрече в минувший понедельник в Сочи главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ряд вопросов, включая зерновую сделку. Путин заявил, что скоро отправит бесплатно зерно шести африканским странам. Эрдоган предложил помочь в переработке российского зерна.

"Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что "черноморская сделка" позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна — ред.), в основном, в самые незащищенные страны. А "коридоры солидарности" — альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн", — сказал Мишель на саммите G20 в Индии. Его речь опубликовала пресс-служба Совета ЕС.

Идея бесплатного экспорта зерна была спровоцирована непродлением зерновой сделки, в рамках которой украинское продовольствие вывозилось морским путем. Сделка не действует с 18 июля. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется.

ЕС попытался вывозить украинское зерно по суше, но фермеры Польши и других стран Евросоюза стали жаловаться, что более дешевое украинское продовольствие оседало в этих странах и не шло дальше. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в выступлении перед депутатами Европарламента ранее признал, что в настоящее время всего 2-3% украинской сельхозпродукции реэкспортируется впоследствии из ЕС в третьи страны.

В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что экспорт украинского зерна морским путем в будущем стабилизирует цены на продовольствие, и призвала Россию позволить украинскому зерну поступать на мировой рынок через Черное море.