МИНСК, 9 сен — ПРАЙМ. За первое полугодие 2023 года товарооборот между Минском и Россией вырос на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

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"Символично, что одновременно с Минском День города и своё 876-летие отмечает столица России, город-герой Москва. Наши города и страны связывает не только многовековая история, но и высочайший уровень и динамика сотрудничества во всех областях. Её можно наглядно продемонстрировать в цифрах: в первом полугодии текущего года товарооборот Минска с Российской Федерацией составил 7,7 миллиарда долларов, причём темпы роста превысили 127% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — сказал посол, текст речи которого распространила пресс-служба российской дипмиссии.

Грызлов отметил, что на сегодняшний день договорно-правовая база насчитывает уже порядка 50 многопрофильных партнёрских соглашений между столицей Белоруссии и городами и регионами России. Только за 2022 и текущий период 2023 года администрации районов Минска заключили девять соглашений о сотрудничестве и один протокол о намерениях с субъектами РФ. Готовится к утверждению План мероприятий по сотрудничеству с Москвой на 2023-2025 годы. Восемь городов России имеют статус побратимов Минска, подписание ещё двух аналогичных соглашений с Омском и Сочи запланировано на этот год.

Не менее активно развивается взаимодействие на гуманитарном направлении. Минск всегда гостеприимно принимает российских деятелей искусства, культуры и эстрады. Ярким подтверждением служит ставший уже традиционным ежегодный праздничный концерт по случаю Дня России, который прошёл в самом центре белорусской столицы 9 июня этого года и собрал более 30 тысяч зрителей.

"В настоящее время реализуется уникальный совместный проект Белорусского экзархата Московского Патриархата, Мингорисполкома и посольства России по возведению первой в Минске конной статуи Благоверного князя Александра Невского, чья жизнь тесно связана с землями современной Беларуси. Уверен, что бронзовая композиция станет украшением белорусской столицы, символом глубинной и нерушимой связи наших братских народов", — отметил дипломат.