Лидеры G20 осудили любые теракты на стратегически важных энергетических объектах
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. Лидеры стран G20 в итоговой декларации по итогам саммита в Нью-Дели решительно осудили любые теракты на стратегически важных энергетических объектах.
"Мы решительно осуждаем все террористические акты на критически важных объектах инфраструктуры, включая критически важные энергетические объекты и другие уязвимы цели", — говорится в документе, принятом по итогам саммита.
Лидеры "двадцатки" подчеркнули, что все террористические акты преступны и не могут быть оправданы независимо от того, кто, когда, где и почему их совершил.
"Эффективные меры борьбы с терроризмом, поддержка пострадавших терроризма и защита прав человека не являются противоречащими друг другу целями", — добавили лидеры G20.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://1prime.ru/state_regulation/20230909/841700937.html