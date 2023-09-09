НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. Лидеры стран G20 в итоговой декларации по итогам саммита в Нью-Дели решительно осудили любые теракты на стратегически важных энергетических объектах. G20 стремятся к обмену информацией по использованию ИИ

"Мы решительно осуждаем все террористические акты на критически важных объектах инфраструктуры, включая критически важные энергетические объекты и другие уязвимы цели", — говорится в документе, принятом по итогам саммита.

Лидеры "двадцатки" подчеркнули, что все террористические акты преступны и не могут быть оправданы независимо от того, кто, когда, где и почему их совершил.

"Эффективные меры борьбы с терроризмом, поддержка пострадавших терроризма и защита прав человека не являются противоречащими друг другу целями", — добавили лидеры G20.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.