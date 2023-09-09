НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. Страны G20 обязуется содействовать открытой и справедливой торговле, не вводить запреты на экспорт, следует из декларации стран G20. Лидеры G20 раскритиковали теракты на энергетических объектах

"Обязуемся содействовать открытой, справедливой, предсказуемой и основанной на правилах торговле продукцией сельского хозяйства, продовольствием и удобрениями, не вводить запреты или ограничения на экспорт", — говорится в декларации.

В финальном коммюнике встречи "Группа двадцати" заявили о желании укреплять глобальную продовольственную безопасность и доступное для всех питание.

"Мы обязуемся поддерживать усилия и потенциал развивающихся стран по решению проблем продовольственной безопасности и работать вместе, чтобы обеспечить доступ к доступному, безопасным, питательным и здоровым диетам, а также способствовать постепенной реализации права на достаточное питание. Мы поощряем усилия по укреплению сотрудничества в области исследований климатически устойчивых и питательных зерновых, таких как просо, киноа, сорго и других традиционных культур, включая рис, пшеницу и кукурузу", — говорится в документе.

Также они взяли обязательство "способствовать открытому, справедливому, предсказуемому и основанному на правилах сельскому хозяйству", а также торговле продуктами питания и удобрениями, не вводить экспортные запреты или ограничения в соответствии с правилами ВТО.

Говоря о ситуации на продовольственных рынках, G20 констатировала, что, "хотя мировые цены на продовольствие и энергоносители упали с пиковых уровней, сохраняется вероятность высокого уровня волатильности" на этих рынках, учитывая "неопределенность в мировой экономике".

Для продвижения продовольственной безопасности страны "Группы двадцати" подчеркнули "важность расширения доступности эффективного использования удобрений и сельскохозяйственных ресурсов, в том числе посредством укрепления местного производства удобрений, а также улучшения здоровья почвы".

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.