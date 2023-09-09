2023-09-09T15:52:18+03:00
2023-09-09T15:52:18+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230909/841701207.html
Страны G20 планируют устранить детский труд в цепочках создания стоимости
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Страны G20 в итоговой декларации заявили, что активизируют усилия по устранению детского труда в глобальных цепочках создания стоимости. "Мы обязуемся… продвигать достойный труд и... ПРАЙМ, 09.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, g20, детский труд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. Страны G20 в итоговой декларации заявили, что активизируют усилия по устранению детского труда в глобальных цепочках создания стоимости.
"Мы обязуемся… продвигать достойный труд и обеспечивать инклюзивную политику социальной защиты для всех. Для достижения этой цели мы активизируем наши усилия по устранению детского и принудительного труда в глобальных цепочках создания стоимости", — говорится в документе.
В декларации также говорится, что лидеры G20 будут поддерживать развивающиеся страны в продвижении по цепочке создания стоимости.
"Мы признаем решающую роль частного предпринимательства в… обеспечении устойчивых экономических преобразований. С этой целью мы решаем работать с частным сектором, чтобы создать… устойчивые глобальные цепочки создания стоимости и поддержать развивающиеся страны в продвижении вверх по ним", — подчеркивается в документе.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.