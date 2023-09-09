НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. Страны G20 в итоговой декларации заявили, что активизируют усилия по устранению детского труда в глобальных цепочках создания стоимости. Страны G20 приветствуют обязательство создавать крупные банки развития

"Мы обязуемся… продвигать достойный труд и обеспечивать инклюзивную политику социальной защиты для всех. Для достижения этой цели мы активизируем наши усилия по устранению детского и принудительного труда в глобальных цепочках создания стоимости", — говорится в документе.

В декларации также говорится, что лидеры G20 будут поддерживать развивающиеся страны в продвижении по цепочке создания стоимости.

"Мы признаем решающую роль частного предпринимательства в… обеспечении устойчивых экономических преобразований. С этой целью мы решаем работать с частным сектором, чтобы создать… устойчивые глобальные цепочки создания стоимости и поддержать развивающиеся страны в продвижении вверх по ним", — подчеркивается в документе.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.