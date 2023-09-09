2023-09-09T16:32:22+03:00
2023-09-09T16:32:22+03:00
2023-09-09T16:32:22+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230909/841701302.html
Лидеры G20 заявили, что МВФ способен обеспечить финансовую безопасность
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Лидеры G20 в итоговой декларации заявили, что Международный валютный фонд (МВФ) должен играть центральную роль в глобальной системе финансовой безопасности. "Мы подтверждаем нашу... ПРАЙМ, 09.09.2023
финансы, экономика, новости, g20, мвф, финансовая безопасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Лидеры G20 в итоговой декларации заявили, что Международный валютный фонд (МВФ) должен играть центральную роль в глобальной системе финансовой безопасности.
"Мы подтверждаем нашу приверженность сильному, основанному на квотах и обладающему достаточными ресурсами МВФ в центре глобальной системы финансовой безопасности", — говорится в документе.
Как отмечается, страны намерены пересмотреть сообразность квот и продолжить процесс реформы управления МВФ.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.