МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Лидеры G20 в итоговой декларации заявили, что Международный валютный фонд (МВФ) должен играть центральную роль в глобальной системе финансовой безопасности. Страны G20 планируют устранить детский труд в цепочках создания стоимости

"Мы подтверждаем нашу приверженность сильному, основанному на квотах и обладающему достаточными ресурсами МВФ в центре глобальной системы финансовой безопасности", — говорится в документе.

Как отмечается, страны намерены пересмотреть сообразность квот и продолжить процесс реформы управления МВФ.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.