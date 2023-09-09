МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Страны G20 будут стремиться к облегченному обеспечению финансирования развивающихся стран в развитии технологий в энергетической сфере, говорится в декларации саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели. Лидеры G20 заявили, что МВФ способен обеспечить финансовую безопасность

"Мы будем работать над облегчением доступа развивающихся стран к низкозатратному финансированию существующих, а также новых и появляющихся технологий чистой и устойчивой энергетики ", — говорится в документе.

Страны блока также будут продолжать поощрять усилия по утроению мощностей возобновляемой энергетики во всем мире, подчеркивается в декларации. Приоритетным, в частности, являются технологии с нулевым и низким уровнем выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.